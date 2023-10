Massa encara la campaña con mensajes al electorado mientras Milei se aferra a la impronta del PRO para captar votos

Sergio Massa y Javier Milei no solo polarizan en las propuestas de gobierno, sino también en el modo de encarar la nueva campaña camino al balotaje. Mientras el libertario se apoya en Mauricio Macri para sumar respaldos e intentar captar al electorado de Juntos por el Cambio, el tigrense busca diferenciarse, bajo la premisa de que los votos no son de los dirigentes y de que “la unidad no se centra en nombres”.

Leé también: Cristina Kirchner dejó un mensaje a la militancia: “De acá al 19 pongamos todo el esfuerzo para el triunfo”Camino al balotaje, Massa bajó la consigna de reforzar esa militancia casa por casa, pero también buscó mostrar poder territorial de la mano de los gobernadores y de los intendentes peronistas (y no peronistas), sin aferrarse a acuerdos y pactos entre dirigentes; en contraposición al espacio libertario que, luego de una campaña...

Milei, con los tapones de punta contra los radicalesSostuvo que “las posiciones neutras (que tomaron algunos dirigentes) favorecen a Sergio Massa” y vinculó a Raúl Alfonsín e Hipólito Irigoyen con el “fascismo”. Por otra parte, le marcó la cancha al líder del PRO: “La eliminación del Banco Central no se negocia”. Leer más ⮕

Sergio Massa busca transformar la elección a un plebiscito: Milei sí o noEl candidato de Unión por la Patria busca que en el cuarto oscuro el votante deba optar por aceptar o rechazar las ideas de su competidor. Se trata de un voto útil para electores, que el 19 de noviembre no lo tendrán a Massa como la primera opción. Reconocen que para decirle “no” a Milei también es válido el voto en blanco, nulo o la abstención. Leer más ⮕

La duda que amenaza la campaña de Milei: la nueva imagen de MassaA lo largo de su gestión como ministro de economía, las críticas más duras hacia Massa vinieron del kirchnerismo, que lo ve como garante del ajuste Leer más ⮕

Carlos Maslatón se definió: 'Voto a Sergio Massa y rechazo el pacto Macri-Milei'El economista explicó los motivos por los que decidió cambiar su voto y criticó el rumbo que está tomando La Libertad Avanza. Leer más ⮕

Dólar Massa o dólar Milei: alternativas que analiza el mercadoEl tránsito entre las PASO y las elecciones generales dejó en claro que las preferencias electorales pueden cambiar rápidamente. ¿Cuále es el determinante? Leer más ⮕

Camau Espínola ratificó su apoyo a Massa y advirtió que Milei busca destruir todoNo se está eligiendo cualquier cosa, se está eligiendo el futuro de Argentina , aseguró a Télam el senador nacional por Corrientes, quien avaló el llamado a la unidad del candidato de Unión por la Patria y cuestionó que del otro lado buscan destruir todo. Leer más ⮕