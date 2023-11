Massa contra la venta de órganos: La vida no tiene precio

al cuestionar las últimas declaraciones de la diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) Diana Mondino "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", expresó Massa desde sus redes sociales.

El ministro y candidato salió así al cruce de las últimas declaraciones de Mondino, eventual canciller de un Gobierno del candidato presidencial Javier Milei, y quien había señalado que"el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos"."Mercado quiere decir transacción.

La postura de Mondino ya había sido definida en los últimos meses por Milei, quien había considerado en declaraciones periodísticas que la venta de órganos sería"un mercado más".A 30 años del primer gran grito liberador de Gustavo CeratiEl básquet argentino confirmó a sus representantes para los Panamericanos de Santiago

