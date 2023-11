Massa aseguró que si gana el balotaje tomará medidas el 20 de noviembre para tener “una transición ordenada”

Además, destacó: “si hay algo que demostré a lo largo de mi carrera política es que defiendo las instituciones como nadie”.Respecto del acuerdo que se conoció esta semana entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y los dirigentes de Juntos por el Cambio (JPC), Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de cara al balotaje, Massa marcó que “la gente no es ganado que los dirigentes llevan a votar lo que ellos quieren”.

Y preguntó acerca del libertario: “¿sigue con la idea de la dolarización, sigue con la idea de la venta de órganos, sigue con la eliminación de subsidios?”.“Tuve la responsabilidad de estabilizar Argentina en tal vez su peor crisis de los últimos 30 años”, señaló y enumeró las dificultades que presentaron “el acuerdo criminal” con el FMI, la sequía, que “afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen”.

“Vamos a equilibrio fiscal; a un fuerte superávit comercial para acumular reservas, que nos va a permitir fortalecer la moneda, bajar la inflación y consolidar el crédito”, puntualizó. Además, reconoció que al complejo del agro se le debe “seguir sacando la pata de encima”; ratificó la política de subsidios y confirmó el avance gradual hacia una simplificación cambiaria.

En ese sentido, consideró que en la Argentina “hay una matriz tributaria que es injusta” y que por eso, pasada la elección hay que “debatir una matriz más justa” en el Congreso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: Vandalizan una sede de Unión por la PatriaLa sede de campaña de Unión por la Patria (UxP) en la ciudad chubutense de Trelew fue vandalizada con consignas políticas y dibujos agraviantes, según denunció el referente de ese local y diputado provincial electo Emanuel Coliñir, quien aportó como pr...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LANACION: Comprar una propiedad con criptomonedas, ¿es una fantasía o una realidad?La Argentina se ubica en el puesto 13 de los países a nivel global en la adopción de criptomonedas y la compra de propiedades con este recurso ya es una realidad en el mundo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Balotaje Milei-Massa: una encuesta vaticina el “voto fernet” en CórdobaCómo se comportará el electorado en Córdoba. Un sondeo de CB Consultora indaga sobre el balotaje entre Javier Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria). Qué pasará con los votantes de Schiaretti.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Cómo será el debate entre Massa y Milei una semana antes del balotajeHabrá dos bloques, seis ejes temáticos -cada tema tendrá 12 minutos de desarrollo- y los candidatos presidenciales no podrán leer apuntes ni disponer de ayuda memoria , pero podrán moverse cuando hagan uso de la palabra.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Macri, duro contra Massa: 'Tiene una forma de hacer política oscura, mafiosa''Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que (Patricia) Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió', expresó, en alusión a Javier Milei.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: En una decisión histórica, los socialistas rompen la neutralidad y llaman a votar a MassaDesde 1973 que el Partido Socialista no apoyaba a un candidato peronista: 'Milei representa un riesgo para la democracia', dijo su presidenta Mónica Fein.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕