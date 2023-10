Massa a las petroleras: 'Si el martes el abastecimiento no está resuelto, no van a poder sacar un barco de exp

Sergio Massa amenazó a las petroleras con no permitirles exportar si no normalizan el abastecimiento de combustibles para el martes próximo.

El candidato dijo que 'el sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento global' y explicó que 'tiene tipo de cambio diferencial para liquidar, tiene reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar'.Los motivos detrás de la falta de combustible en las estaciones de servicio 'Les guste o no les guste a las empresas vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles', dijo.

Sergio Massa regresa a Tucumán, el kilómetro cero de su remontada electoralEl candidato presidencial viaja el domingo a la asunción de Osvaldo Jaldo.En septiembre, Juan Manzur organizó un acto para relanzar la campaña. Leer más ⮕

Osvaldo Jaldo asumió como gobernador Tucumán: participaron del acto Sergio Massa y Axel KicillofEn el Teatro San Martín de la capital provincial, Juan Manzur realizó el traspaso de mando a quien hasta este domingo fuera su vicegobernador. El acto contó con la presencia del candidato a presidente de Unión por la Patria y del flamante gobernador electo Axel Kicillof. Leer más ⮕

Dura advertencia de Massa ante el desabastecimiento de combustibles: “Si el martes a la noche no está resuelto, no van a poder sacar un barco”El ministro de Economía y candidato oficialista también anunció desde Tucumán que hará crecer el cupo de biocombustibles, “les guste o no a las petroleras” Leer más ⮕

