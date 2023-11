Maslatón: “La relación entre Macri y Milei va a durar tres semanas”

“Esto significa que Massa va a estar obligado sí o sí a abrir el mercado, sincerar los precios y, a su vez, va a estar obligado a hacer una tremenda ayuda social en esta transición”, analizóJavier Milei llamó a no votar en blanco, reivindicó la unión con Juntos por el Cambio y negó "escuchar voces"El temido BigbangEstamos probando el nuevo Audi A3Mariana Llanos: “El programa de Milei es una reacción extrema a la incapacidad de la...

Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Claudia Villafañe llevará a juicio oral a Matías Morla tras acusarla de "ladrona" Melody Luz reveló nuevos detalles del encuentro entre Claudio Paul Caniggia y su nieta Venezia: "Para Mariana Nannis sería igual"

La furiosa reacción de Julián Serrano tras ser tendencia por el compromiso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: "Aprovecho para decirles" Los detalles de la demanda de la China Suárez contra Yanina Latorre y Ángel de Brito: "Ya estamos en juicio civil y penal"Presupuesto 2024: cuáles son los posibles cambios impositivos que podrían realizarse

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: La estrategia de JAVIER MILEI tras el acuerdo con Mauricio MacriTras el pacto, en el entorno del candidato libertario esperan que el expresidente baje su exposición. Cuál es la estrategia de Massa para intentar incomodar a su rival rumbo al balotaje.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Detrás del apoyo de Macri a Milei, asoma la pelea personal con MassaEl expresidente y el candidato presidencial oficialista mantienen desde hace años un enfrentamiento, que va más allá de la política. Una disputa que se reavivó ahora en la campaña para el balotaje.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Una senadora y tres diputados electos dejan La Libertad Avanza por el acuerdo Macri-MileiTambién hicieron lo propio cuatro parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales. “Moral e ideológicamente es nuestro límite”, argumentaron en un comunicado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Duro comunicado de legisladores de La Libertad Avanza contra el pacto Macri-MileiLegisladores electos se expresaron en contra del acuerdo. 'Es nuestro límite ideológico y moral', aseguraron en el comunicado.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: Se quiebra La Libertad Avanza a partir del pacto Macri-MileiEn las últimas horas, se dio a conocer un comunicado con las firmas de senadores, legisladores nacionales, provinciales y del Mercosur de LLA en el que manifestaron que 'no acompañarán' al candidato ultraderechista por haberse aliado con el expresidente 'con fines electorales'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CLARINCOM: Crisis en La Libertad Avanza: comunicado, portazos y desmentidas tras el acuerdo Macri-MileiUn documento con firmas de senadores y diputados que electos que se alejan del espacio despertó ebullición interna.Algunos ya salieron a desmentir haber firmado el texto.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕