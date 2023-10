Martínez Quarta: del 'tuve la chance de volver a River' al 'están siendo injustos con Demichelis'

Obviamente hubo un interés de las dos partes de poder hacer algo", expresó el central, que aclaró que"yo dependo de un club como la Fiorentina,Se crió en Núñez.

Vivió desde adentro el sueño del pibe al ser parte del plantel que consiguió la Copa Libertadores 2018"objetivos a corto y largo plazo de la Fiorentina"y remarcó cómo debiera ser un hipotético regreso.“En este mercado de pases lo pensé, con 27 años...

Esto es día a día, año tras año, uno nunca sabe. Por ahí el día de mañana te dicen de volver a los 28 o 29 años, pero no depende siempre de uno.Mientras tanto estoy acá, estoy feliz y voy a tratar de mantenerme en la elite lo más posible”, agregó el defensor en charla con el canal de Youtube de Ezzequiel.“Se extraña un poco todo, me pasó de estar ahí en la cancha y me dio nostalgia. headtopics.com

Recordaba los partidos que he jugado ahí, la gente, después te toca ver cómo quedó el estadio y es hermoso. Todo eso lleva un poquito a esos pensamientos de querer volver. También se extrañan muchos compañeros porque la base del grupo siempre está", reconoció el central, autor de un gol en la goleada 6-0 al Cucaricki por la Conference League (hubo doblete de Beltrán).

El mayor sueño de todos es la Libertadores, pero están siendo injustos y criticando algo que es nuevo y dio resultado al corto plazo.Demichelis va a ir por el mismo camino que Gallardo y se verá el mejor River"."El equipo de Gallardo era un grupo unido, que sabía lo que quería más allá de las dificultades. Me tocó vivir el mejor River de Marcelo. Dimos batalla en todos lados". headtopics.com

Leer más:

DiarioOle »

River-Independiente: la racha que estiró Demichelis y la que cortó TevezLuego del partido, uno de los técnicos sostuvo su ventaja y el otro perdió una importante marca. Leer más ⮕

Qué dijeron Demichelis y Tevez tras la victoria de River ante Independiente en el MonumentalEl Millonario goleó en casa y se trepó a la cima de su zona, jugando un gran partido que sirvió para estirar su gran racha como local. Leer más ⮕

Alerta River: qué dijo Demichelis sobre la lesión de Nicolás de la CruzEl entrenador se refirió a la ausencia del uruguayo por una tendinitis en la zona del talón de Aquiles. Leer más ⮕

La contundente frase de Demichelis tras la victoria de River sobre IndependienteEl técnico del Millonario destacó la labor de sus dirigidos luego del 3-0 sobre el Rojo en el Monumental: 'No hubo fisuras contra un muy buen equipo', sentenció. Leer más ⮕

La racha ganadora de Demichelis en el banco de River contra los grandesDesde que asumió como entrenador en Núñez, Micho sigue sin perder en los clásicos. Leer más ⮕

River: Miguel Borja o Salomón Rondón, el dilema de los artilleros extranjeros de Martín DemichelisEl DT de River mantiene el interrogante para el ataque millonario Leer más ⮕