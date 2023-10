Mario Vargas Llosa sobre su última novela: 'Es casi la que más cariño me despierta'

Mario Vargas Llosa (Perú 87 años) ha aprovechado la oportunidad de su homenaje a la música popular peruana –Le dedico mi silencio Alfaguara ya disponible en ebook y en formato impreso la semana que viene– para anunciar en cinco palabras su adiós final al oficio de su vida la escritura de novelas. “Será lo último que escribiré”.

Por eso la novela que he escrito es casi la que más cariño me despierta de todas las que he hecho y me gustaría que los lectores refrendaran esas fantasías de Toño Azpilcueta junto conmigo.–Alonso Cueto que tan bien lo conoce le ha dicho a este periodista que Toño Azpilcueta representa la idea del escritor como quien puede revelar el secreto de las claves sociales que permiten una sociedad armónica.

