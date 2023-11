Mariano Cúneo Libarona se reúne con la Corte Suprema de Justicia

Mariano Cúneo Libarona, elegido por Javier Milei como el próximo ministro de Justicia de la Nación, se reunió con los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Este gesto marca un cambio de época en las relaciones entre el Máximo Tribunal y el Gobierno Nacional que asumirá el próximo 10 de diciembre. Cúneo Libarona expuso algunas de sus principales preocupaciones sobre el funcionamiento de la justicia durante el breve encuentro.





