Marcos Ginocchio dejó la Argentina y se instaló en otro continente por un nuevo proyecto laboral

A diferencia de sus compañeros de reality, Marcos Ginocchio sostiene un bajo perfil, lejos de las cámaras y los escándalos mediáticos, aun así después de consagrarse como ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe). En las últimas horas, sorprendió al mostrar en su red social cuál es el destino exótico en el que se instaló para cumplir con un importante compromiso laboral.

