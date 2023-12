Mantener una relación estrecha entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda

Aseguran que "es mejor" mantener una relación estrecha con Caputo. El objetivo de abrir el cepo, las Reservas y la baja de la inflación sin salarios.En línea con la caída en desgracia del slogan del presidente Javier Milei de que el ajuste lo pagaría la casta política, padeció la misma suerte la idea inicial del líder libertario de cerrar el Banco Central (BCRA) o, en su defecto, llevarlo a una independencia total del poder político.

Es que parte del plan de los hombres que trabajan con Santiago Bausili, actual titular de la entidad, es que la misma tenga un vínculo"estrecho" con el ministerio de Hacienda que conduce Luis"Toto" Caputo. Según supo, creen allí que"es mejor tener un vínculo estrecho" con el ministro, porque entienden que eso está dado, de hecho, por el nexo de dinero que ya existe entre el BCRA y el Tesoro Nacional.Bausili fue mano derecha de Caputo durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri y fueron socios, antes de asumir con Milei, en la consultora Anke





