Macri evalúa ser candidato en Boca

El ex presidente del club contó que podría ocupar un cargo en la lista de Andrés Ibarra."Estoy evaluando si voy a estar para las elecciones como compañero de fórmula de Andrés Ibarra. Estoy trabajando activamente en eso"., presidente de Boca desde 1995 a 2007, para algunos resultó sorpresivo. La realidad es que el ex jefe de Estado ya había apoyado al candidato opositor y podía generarse este escenario.

"Estoy trabajando activamente. En la noche de la reunión con Javier Milei me dijo: 'Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca que había perdido desde que Riquelme es presidente'. Presidente en ejercicio, por más que es vicepresidente. Ahí hay otro punto de contacto porque Milei me dice que me votó para ser presidente de Boca", agregó Macri en radio Mitre, entrevistado por Eduardo Feimann.

Macri apoyó públicamente a Javier Milei tras la derrota electoral de Juntos por el Cambio en la elección presidencial nacional. Cuando Macri dejó la presidencia de Boca, quedó a cargo Pedro Pompilio. Tras la muerte del dirigente, asumió Jorge Ameal. Luego, hubo dos periodos consecutivos de Daniel Angelici, hasta que en 2019 la fórmula Ameal-Riquelme-Pergolini ganó las elecciones.Mirá tambiénTemas que aparecen en esta nota: headtopics.com

