Macri, duro contra Massa: 'Tiene una forma de hacer política oscura, mafiosa'

Además, también criticó al actual jefe de Gobierno del país ibérico, Pedro Sánchez, al asegurar que"está emulando muy bien los consejos populistas argentinos". El balotaje del próximo 19 de noviembre entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, también ocupó parte de la disertación de Macri y consideró que en una segunda vuelta"uno vota en contra del que no quiere que sea el Presidente".

"Cuando analizo las cosas, de un lado tengo a una persona que propone un cambio en la Argentina. Él va en la misma dirección que (Patricia) Bullrich en muchas cosas. Es lo nuevo, lo distinto. No gobernó, no robó y no mintió", expresó, en alusión al libertario.

Y, al referirse al actual ministro de Economía, lo acusó de tener"una manera de hacer política oscura, prepotente, mafiosa, corporativa". "Logró voltear a (el ex ministro de Economía Martín) Guzmán y se quedó con el pleno poder de Argentina", lanzó.

En su alocución, el líder del PRO señaló que durante su gestión al frente de la Casa Rosada se habían hecho"grandes avances" en la integración internacional y lamentó que el Gobierno del Frente de Todos haya retirado la intención de la Argentina de ingresar a la OCDE.

