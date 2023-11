“Máximo esfuerzo”: el Gobierno pidió a las empresas lácteas mejorar el precio pagado a los tamberos

En medio de la crítica situación que atraviesa el sector lácteo, el Gobierno pidió a la industria hacer el “máximo esfuerzo” para recomponer el precio a los tamberos. Si bien los empresarios manifestaron su compromiso, aclararon que ya pagan más de lo que su capacidad financiera les permite.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Las mujeres en la agricultura, una ayuda clave contra el hambre en el mundoLas mujeres en la agricultura, una ayuda clave contra el hambre en el mundo

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Un exministro de Mauricio Macri le recordó a Lousteau una conflictiva resolución y dejó una picante preguntaLuis Miguel Etchevehere, extitular de Agricultura, fustigó al senador radical por haber cuestionado al expresidente

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Haaland se quedó con el premio Muller por ser el máximo goleador de la temporadaEl noruego fue galardonado este lunes durante la gala del Balón de Oro. Marcó 52 goles en 53 partidos.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Colombia deja tasa en máximo de 24 años para frenar inflaciónColombia mantuvo su tasa de interés en un máximo de 24 años, ya que las autoridades temen que la inflación esté tardando demasiado en desacelerarse hasta su meta.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Con un particular refuerzo en racha goleadora, el Senior de River igualó con LanúsEl equipo de Máximo Gallardo empató 2-2 en la cancha auxiliar del Monumental.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LANACION: El Abierto de Palermo: el polo está de fiesta con la última estación de la Triple CoronaEl máximo campeonato empieza este martes

Fuente: LANACION | Leer más ⮕