Más renuncias en La Libertad Avanza tras el acuerdo con Macri y Bullrich

continúa generando conflictos internos, tanto en Juntos por el Cambio como entre los propios"libertarios". En el caso de LLA, más diputados electos en Entre Ríos por esa agrupación anunciaron que formarán bloque aparte, en rechazo al acuerdo.

"Si toda la campaña pregoné algo y resulta que voy a hacer lo contrario, estoy defraudando a todos los que nos creyeron", enfatizó Damasco. El diputado provincial electo señaló que sus"sentimientos y formas de pensar y actuar" no le permiten seguir en La Libertad Avanza, porque"el mensaje durante la campaña fue que no somos lo mismo".

por un resultado electoral se olvidan de nuestros principios y los cambian por un arreglo espurio que decepciona a muchas personas " que los votaron hace apenas unos días."Mis principios y mi palabra valen mucho, en la campaña di mi palabra de que éramos diferentes y no íbamos a arreglar con ellos, no vamos a ser más de lo mismo", concluyó. headtopics.com

En un comunicado, Damasco y Calleros remarcaron la"gran preocupación" que generó los acuerdos nacionales de LLA, ya quepor la agrupación. Por eso, al sentirse"decepcionados y no queriendo defraudar al electorado" decidieron"formar un bloque aparte respetando las convicciones y trabajo realizado hasta ahora".

La diputada electa Liliana Salinas, quien ya había anunciado su apartamiento de LLA, aseguró que Milei provocó"un desequilibrio total" dentro del espacio al"cambiar el discurso y salir con un patito en el pecho" -en alusión a Patricia Bullrich-."Mucha gente quedó como desamparada, desorientada, desilusionada. headtopics.com

