Más de 400 familias fueron evacuadas en Entre Ríos por la crecida de río Uruguay

Si bien la Municipalidad de Concordia continúa las recorridas en zonas de riesgo de inundación y barrios afectados, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande indicó este miércoles que, ya que el caudal evacuado por la represa variará entre 23.000 y 24.500 metros cúbicos por segundo.

Del total de más de 400 familias desplazadas de sus hogares, la mayoría se trasladó a direcciones particulares, y sólo 62 permanecen en los cinco centros de evacuados dispuestos.

El secretario de Desarrollo Social local, Amadeo Cresto, resaltó que"hay un trabajo serio y con mucho compromiso" Por otra parte, la Policía diagramó un"gran operativo de seguridad en la zona inundable y centros de evacuados", indicó el jefe de la División de Operaciones y Seguridad, Renato Ulrich, con"puntos fijos y recorridas, custodiando, orientando e informando".

Colón es otra de las ciudades afectadas, con más de 50 familias (cerca de 250 personas) evacuadas de la zona costera y alrededores del arroyo, en forma preventiva, hacia domicilios particulares en su mayoría., la mayoría reubicadas en la sede del Ejército, y otras en casas de familiares y de zonas no afectadas en sus propios barrios. Además, otras 6 familias quedaron incomunicadas por el desborde del Arroyo de la China y no pueden salir de ese lugar.

