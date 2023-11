Lula militariza los puertos y aeropuertos de Brasil tras graves incidentes en Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, observa durante una rueda de prensa en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, 1 de noviembre de 2023. Lula dijo que los soldados trabajarán con agentes de la policía federal para gestionar las operaciones de seguridad en el puerto y aeropuerto más grande de América Latina: el puerto de Santos, en Sao Paulo, y su principal aeropuerto, Guarulhos.

También se desplegarán soldados en el puerto de Itaguaí en el estado de Río de Janeiro y en el aeropuerto Galeao de Río.La medida temporal, que finalizará en mayo de 2024, se produce después dehan contribuido a una dinámica de seguridad compleja que"La situación en Río de Janeiro ha llegado a un punto muy grave", dijo Lula en un acto tras cantar el decreto.

tres médicos que estaban tomando una cerveza a altas horas de la noche en una zona próspera de una playa de Río fueron brutalmente asesinados Luego, la semana pasada, las milicias prendieron fuego a decenas de autobuses de Río después de que la policía matara a uno de sus jefes en una operación.El Papa Francisco afirmó que Maradona "como hombre ha resbalado" y comparó: "Messi es correctísimo, es un señor"

Bolsonaro fue declarado "inelegible" una vez más: no podrá postularse en 2030 y deberá pagar una multaLas mejores fotos de la fiesta rosada de cumpleaños de Emilia MernesJuez Walter Bento: “Si algo no hay en Mendoza es independencia y división de poderes”Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Claudia Villafañe llevará a juicio oral a Matías Morla tras acusarla de...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Lula militariza los principales puertos y aeropuertos de Brasil para combatir al crimen organizadoAnunció una operación ante una situación de violencia “muy grave” debido al auge de las bandas de narcotraficantes y milicias parapoliciales; se concentrará en San Pablo y Río de Janeiro

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La chicana del alcalde de Río de Janeiro a Boca: 'Van a salir tristes y derrotados'Eduardo Paes, máxima autoridad del estado brasileño que albergará la final de la Copa Libertadores, opinó sobre la definición y le mandó un mensaje al Xenieze.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La PROVOCADORA FRASE del intendente de Río de Janeiro que ENFURECIÓ a los hinchas de BocaEduardo Paes calentó la previa de la final de la Copa Libertadores con un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Carnaval carioca: Boca ya está en Río de Janeiro en busca de la séptima LibertadoresFuror en Brasil. Cientos de fanas se acercaron al hotel para vibrar y ver al plantel. El sábado, la finalísima ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Boca ya está en Río de Janeiro para disputar la final de la Copa LibertadoresEl plantel entrenó por la mañana en Ezeiza y luego viajó en un chárter hacia la Ciudad Maravillosa para ir en búsqueda de la Gloria Eterna.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Boca DENUNCIÓ el ROBO de su utilería al llegar a Río de JaneiroEl Xeneize ya está en Brasil para jugar la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense y al arribar sufrieron el hurto de cinco bolsos.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕