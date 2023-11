Lula militariza los principales puertos y aeropuertos de Brasil para combatir al crimen organizado

- El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció este miércoles una operación militar en los principales puertos y aeropuertos del país ante una situación de violencia “muy grave” debido al crimen organizado.

