Luiza Romão, con la poesía como acto de resistencia

s Nadine quien toma la palabra; es en el intercambio y la convivencia con sus aliados vivos (sus vecinos) y muertos (Lana Juárez) que reconstruirá lo sucedido”. -Ese “muertas del mundo uníos”, hacia el final del poema “Nadine”, es un llamado a todas las mujeres que debemos lidiar con los cuerpos de las mujeres asesinadas.

-¿Cómo resuena hoy en un mundo en guerra el primer verso de tu poema “Ifigenia”: “la literatura occidental comenzó con una guerra”? ¿Y sentará las bases de lo que todavía hoy se entiende por filosofía, democracia y humanidad? Estas son algunas de las preguntas que planteé en(mi tercer libro de poemas), pensando en cómo las tecnologías de la muerte presentes en el poema homérico continúan perfeccionándose a lo largo de los siglos, causando tanto dolor y sufrimiento, especialmente en los pueblos del sur global.

