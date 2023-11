Luis Suárez vuelve a la Celeste: Bielsa lo convoca

Claro, Bielsa podría haber respondido"los voy a llamar" o"los tendré en cuenta", pero eso no habría sido propio de él. Cualquier respuesta que insinuara demagogia habría sido falsa. El técnico argentino, originario de Rosario, optó por expresar suninguno de los dos jugadores fue convocado

, ni siquiera para partidos amistosos o compromisos de las eliminatorias. Sin embargo, la situación actual es diferente. Por un lado, el delantero titular del seleccionado uruguayo,, tiene una tarjeta amarilla, lo que significa que si la recibe en el partido contra Argentina, quedaría automáticamente suspendido para el siguiente encuentro contra Bolivia.

, se ha filtrado la noticia de que probablemente sea convocado por Marcelo Bielsa para la doble fecha de eliminatorias de noviembre. Es un delantero que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo efectivo, como lo demuestran sus números en el Brasileirao con la camiseta del Gremio. Algunos incluso especulan con un posible retorno de Edinson Cavani, lo que podría llevar a la reedición de una dupla que ha dado buenos resultados a Uruguay en tiempos recientes.

