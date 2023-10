Luis Brandoni rechazó el acuerdo de Macri y Bullrich con Milei y trató de 'ignorante' al libertario

El reconocido actor y dirigente radical Luis Brandoni rechazó este viernes el acuerdo político que alcanzaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei y calificó al candidato libertario de 'ignorante' por sus habituales críticas a Raúl Alfonsín y a la UCR.'Me parecería inexplicable que yo vote por uno de los dos otros candidatos que triunfaron con la mayoría de los votos.

No tendría cómo explicar por qué los voto porque no soy peronista y me parece que Massa fue un pésimo ministro de Economía y no le creo; y con respecto a Milei lo mismo no tengo nada que me ligue a Milei ni sus formas de manejarse' sostuvo Brandoni al explicar por qué no votará por ninguno de los candidatos.

Leer más:

clarincom »

Luis Brandoni pateó el tablero y destrozó a Javier MileiEl actor sentó postura respecto a la segunda vuelta que se disputará el 19 de noviembre y fue muy crítico con el libertario. Leer más ⮕

Luis Petri afirmó que en JxC “todos sabían que Mauricio Macri hablaba con Milei”El dirigente radical sostuvo que no habrá cogobierno; reconoció que el documento de apoyo al libertario que leyó Patricia Bullrich en conferencia de prensa fue concertado con el economista el día anterior Leer más ⮕

Luis Barrionuevo: No puedo ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza Milei-Macri-BullrichEl gremialista gastronómico fue el único peronista que apoyó al libertario en las últimas elecciones. Sin embargo, este jueves emitió un comunicado de ruptura con LLA. Leer más ⮕

Macri llamó a votar por Javier Milei y acusó a radicales de “transar” con Sergio MassaEl expresidente consideró que Javier Milei “el único camino que tiene la Argentina hoy”. Duras críticas contra Gerardo Morales y Martín Lousteau, por un pacto con Massa. Leer más ⮕

Acuerdo Bullrich-Milei: ¿dónde queda el plan de dolarización?Tras el acuerdo Milei-Macri: ¿Sigue en pie la dolarización? Leer más ⮕

El día que Carrió anticipó que Mauricio Macri apoyaría a MileiElisa Carrió: “Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei” Leer más ⮕