Luego de que Wanda oficializara que tiene leucemia, De Brito dio detalles de su estado de salud

Por otro lado, De Brito explicó qué le dijeron sobre su participación en el Ballando con le estelle: “Ella cuando arrancaba elitaliano fue a su médico argentino, que es una eminencia en el tema, y le preguntó si podía hacer el programa y si podía hacer gimnasia, porque ella tenía dudas. Y él le contestó: ‘No hay restricción. Lo único que tenés que hacer es no dejar la medicación y descansar bien.

“Me dijo que se hace los controles cotidianamente para ver los valores en sangre. Esta vez, Wanda me habló muy libremente del tema. La otra vez, cuando había hablado, fue todo con cuentagotas y nunca terminaba de decir el nombre de la enfermedad o el tratamiento”, detalló de Brito.

Y cerró: “Ahora lo tiene recontra asumido, digerido, ya sabe que lo va a sacar adelante. También me dijo un poco lo que habló en otras notas: ‘Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Rosario

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Rodrigo Lussich deschavó EL DESPRECIO que inició la guerra contra Ángel de BritoEl conductor de “Socios del espectáculo” volvió a ser durísimo contra el responsable de “LAM”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: Fuerte cruce entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito: se dijeron de todoEl conductor de Socios del espectaculo (eltrece) apunto contra el periodista

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Ángel de Brito desmintió a Rodrigo Lussich: “Los mentirosos se entierran solos”El conductor de “LAM” mostró pruebas que derriban la historia que contó el periodista en “Socios del espectáculo” de elterce.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Carlos Monti sentó postura sobre la pelea entre Ángel de Brito y Rodrigo LussichEl periodista fue contundente al opinar de la guerra de los periodistas que detonó con la separación de Marina Calabró.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Ángel de Brito no quiere ir a PH, Podemos Hablar: los motivos del periodistaEl conductor de LAM aseguró que no le gustaría ir al programa del conductor de Telefe, Andy Kusnetzoff. ¿A qué se debe? Enterate acá.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: El drástico giro que dará Wanda Nara en su carrera tras confirmar que tiene leucemiaLa empresaria confirmó que iniciará un nuevo ciclo en su vida, mientras continúa con los tratamientos para recuperar su salud.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕