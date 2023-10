Lucas Bertero contó cómo fue la tremenda pelea con Flor de la Ve y por qué lo echaron de Intrusos

Lucas Bertero estuvo como invitado en Socios del Espectáculo (El Trece lunes a viernes a las 10.30) y allí reveló la verdad sobre su polémica salida de Intrusos (América a las 12.30). El periodista que debutará como panelista de Mañanísima el ciclo que desde el próximo lunes saldrá al aire en la pantalla de América se animó a contar detalles de aquel polémico hecho que lo tuvo como protagonista.

Me dicen que sí al día siguiente me dicen que no fuera y el viernes que mejor aparezca el lunes' continuó con su relato.Entonces Bertero rememoró aquel incómodo momento cuando llegó el lunes y lo convocaron a una reunión para comunicarle que no iba a continuar en el programa: 'Ahí me dieron las razones y quiero separar al canal de todo esto. Ellos me dijeron casi con vergüenza.

Leer más:

clarincom »

Lucas Bertero antes de debutar en Mañanísima y tener como colega a Estefi Berardi: “Algún día le va a tocar...”El panelista contó que con la única de sus colegas con la que tuvo rispideces anteriormente es Estefi Berardi y dijo que le mandó un mensaje antes del debut. ¿Cómo le respondió ella? Leer más ⮕

La dura advertencia de una vidente a IntrusosUna medium sostuvo que había 'una brujería en ese estudio' de América TV y dio detalles del lugar donde se encuentra. Leer más ⮕

(VIDEO) Lucas Beltrán se DESTAPÓ en Fiorentina: su PRIMER DOBLETE en la Conference LeagueEl delantero argentino cortó una sequía de 13 partidos en el Viola y marcó por duplicado ante Čukarički de Serbia. El segundo gol tuvo la asistencia de Martínez Quarta. Leer más ⮕

Los primeros goles de Lucas Beltrán en Fiorentina: aplausos como nunca antes en ItaliaEl delantero del seleccionado convirtió en la goleada por 6-0 del equipo violeta Leer más ⮕

Lucas Beltrán metió sus primeros dos goles en la Fiorentina en apenas 10 minutosAnotó a los 7 y a los 10 minutos del primer tiempo ante el Cukaricki, de Serbia, por la Conference League.El ex River llevaba 12 partidos jugados con el equipo italiano. Leer más ⮕

El ex Instituto Lucas Beltrán y sus primeros goles en la FiorentinaEl delantero anotó por duplicado en el 3-0 parcial ante el Cukaricki de Serbia, en el marco del Grupo F. Leer más ⮕