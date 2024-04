Lucas Benvenuto muestra fallo a su favor en causa por calumnias e injurias

Lucas Benvenuto mostró un fallo a su favor en la causa por calumnias e injurias que le inició Jey Mammon , a quien había denunciado judicial y mediáticamente por abuso sexual. “Esta vez la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más me da la razón. El fallo está firme y es inapelable.

Simplemente se desestimó un recurso de Casación contra la resolución del Tribunal de la instancia que no hizo lugar a una querella . No se metieron en el estudio de la cuestión de fondo: saber si mintió o no mintió”, indicó el letrado.Y agregó: “Es decir, la Justicia, por el momento, no ingresó al análisis de sí la denuncia fue falsa o no lo fue.

