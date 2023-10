Últimos días para inscribirse en el nuevo IFE de ANSES: hasta cuándo hay tiempo

La ANSES pagará el IFE, similar al otorgado durante la cuarentena, para trabajadores informales. Consta de un bono de $94.000 que se pagará en dos cuotas de $47.000 en octubre y noviembre. Para poder obtenerlo hay que realizar una inscripción en la página Mi ANSES donde hay que registrar la solicitud, validar los datos y registrar un CBU donde se depositará el dinero.

No contar con cobertura de salud. No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas). No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones. No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023. No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

