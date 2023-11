La aerolínea chilena opera en la Argentina y vuela hacia Cancún, México, y Punta Cana, República Dominicana. Según el sitio Turismo City, un pasaje de Buenos Aires a Cancún con esa aerolínea se puede conseguir, a precio de hoy, desde $ 785.000 en tarifa base con fecha de salida el martes 16 de enero y de regreso el viernes 26 del mismo mes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.