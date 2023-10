Lourdes Sánchez bancó la decisión de Zaira Nara de dejar el Bailando 2023

La renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023 generó polémica. Todo ocurrió luego de que Coti Romero dijera una frase desafortunada que tiene como protagonista a Charlotte Caniggia y que molestó a la modelo. Lourdes Sánchez es una participante que lleva muchos años dentro del programa y tuvo una opinión fuerte sobre el conflicto. 'Para mí, estuvo pésima.

Lourdes hizo su descargo en Estamos Okey y señaló que: “Le tuve que pedir disculpas, aunque no quería, porque era un audio privado, pero me vi obligada a hacerlo; y esto es lo mismo. No podés repetir lo que escuchás”, explicó Lourdes, que señaló que “no está bueno”.

