Lotocki: Rechazan un pedido de prescripción

El abogado Diego Szpigiel planteó al magistrado que habiendo pasado ya doce años desde que Caprarola se atendió con el médico cuestionado se superó"con creces" el máximo de duración por el cual"el Estado puede continuar la persecución penal de una persona"."En consecuencia, solicito se resuelva la extinción de la acción penal y en consecuencia su sobreseimiento", pidió el defensor.

Además, la defensa planteó que"no existe elemento alguno que logre vincular la causal de fallecimiento obrante y demostrada de Caprarola con Lotocki". "Tal conclusión se desprende de la sencilla razón de que no existe contacto médico entre el denunciado y el fallecido desde hace más de 12 años a la fecha, por lo cual, no hay hecho posible que se haya verificado posterior a ese lapso de tiempo, más allá de que no surge de la propia denuncia una fecha concreta", argumentó Szpigiel.

No obstante los argumentos de la defensa, el juez Schelgel consideró como"prematuro" el pedido ya que primero se debe investigar el delito para determinar cuándo ocurrió y así poder calcular los plazos de prescripción.

El juez también aclaró en el fallo al que accedió Télam que"el denunciante no aportó, sea por desconocimiento u otro motivo ignorado, la fecha en la que Mariano Caprarola habría sido intervenido por el Dr. Aníbal Lotocki, ni se ha establecido su alcance".

