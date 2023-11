Lotes: oferta, demanda y preferencias

Si bien el mercado inmobiliario presenta características particulares por el entorno macroeconómico e institucional actual, e incluso en una misma ciudad coexisten submercados con lógicas particulares, en la compraventa de terrenos urbanos persisten características que impactan de manera transversal en la determinación del precio por metro cuadrado.

Estos estudios se basan en más de 90 mil datos georreferenciados que se registran a la fecha en el Observatorio del Mercado Inmobiliario (OMI) de la Provincia.

De igual manera, el diferencial a pagar por comprar un lote en una esquina implica un precio 10% más elevado en la Capital, aunque ese efecto promedio para toda la ciudad es mayor en áreas y corredores comerciales. El factor se incrementa hasta 8% en grandes ciudades del interior, como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

Otro aspecto analizado en las operaciones de compraventa de lotes urbanos es el margen de negociación implícito en el precio de oferta. Los estudios que comparan el valor de oferta con el de lotes ya vendidos indican que en la Capital el precio solicitado por los vendedores es, en promedio, 26% más alto que aquel con el cual se efectivizan las operaciones, algo que también se ve en localidades pampeanas medianas.

