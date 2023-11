Los territoriales de Juntos piden un ministerio para fiscalizar: 'No vamos a mover los fierros por Dietrich y

Estos dirigentes se atribuyen un ejército de 8000 fiscales, una suma que puede ser crucial para Milei, que buscó refugió en el macrismo entre otras cosas para que lo ayuden a fiscalizar en todo el país. 'No vamos a poner los fierros para que Garavano y Dietrich sean ministros', dicen los territoriales, que exigen un área con impacto en el Conurbano como Infraestructura o Aysa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Uno por uno, los diputados de Juntos por el Cambio que apoyan a Javier MileiLa alianza de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con el candidato de La Libertad Avanza produjo un cimbronazo en la Cámara baja. Respaldos, rechazos y silencios en un espacio al borde de la ruptura.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La era Messi: los ocho Balones de Oro en los que eclipsó al mundoEl delantero rosarino, capitán del seleccionado argentino de fútbol, ganó este lunes su octavo galardón como mejor Jugador del Mundo en la capital gala. Un repaso premio a premio, en distintos momentos de una carrera llena de récords e insuperable.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

CLARINCOM: Tapia aclaró los rumores sobre la posible eliminación de los descensos de PrimeraLos descensos siguen en pie, según el uno de la AFA. Arsenal bajó por Promedios y falta el de la Tabla Anual.“No se va a modificar nada”, afirmó sobre la chance de sacar un descenso.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: El MAL MOMENTO que vivieron Los Gladiadores en los Juegos Panamericanos de Santiago de ChileFue mientras la delegación argentina de handball esperaba el paso en un semáforo en rojo en la ciudad chilena de Viña del Mar.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Los 8 escalones: Oriana le ganó a Guillermo y se llevó los $3 millonesOriana ganó $3 millones en “Los 8 escalones” tras un mano a mano muy peleado con Guillermo y no quiso comprar la llave de Germán.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quiniela de Córdoba hoy: consultá los resultados de los sorteos del martes 31 de octubreLos números ganadores de los sorteos de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna de la Quiniela de Córdoba. Todo lo que necesitás saber. El significado de los números.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕