Los seis Boca que ganaron la Copa

Tuvo en Ernesto Mastrángelo y Carlos Salinas a dos goleadores implacables, que hicieron siete de los once tantos Volvió a eliminar a River en un partido que emocionó al mundo, cuando lo demolió por 3-0 y Martín Palermo regresó al fútbol tras su larga lesión, haciendo el tercer gol en el último minuto.

Ese equipo tenía una suma de mediocampistas que sabían apurar, lentificar, reclamar, poner pierna fuerte, discutir con el juez, entenderse casi sin chistar. En 2003 llegó la quinta Copa. Un inicio que no fue el mejor, Boca se clasificó segundo en su zona y en la ida de cuartos fue superado por el desconocido Paysandú brasileño, en la propia Bombonera. Desde allí, nació un equipo insuperable:

Abbondanzieri en el arco, el Flaco Schiavi en la zaga, el regreso de Cagna, la firmeza de Cascini en mediacancha,La sexta se hizo realidad en 2007. Costó, quizás, mucho más que las anteriores.el 7-0 a Bolívar sirvió para la clasificación

