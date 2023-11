Los rebeldes hutíes lanzaron drones desde Yemen contra el territorio de Israel

La ofensiva militar israelí contra Gaza, controlada por Hamas, fue lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos y más de 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades de Israel.

Desde el inicio de la guerra, más de 8.700 personas murieron en la Franja de Gaza, de los cuales casi la mitad son niños y niñas, y otras 21.500 sufrieron heridas, según los últimos datos oficiales.

AGENCIATELAM: Bolivia rompió relaciones con Israel ante la desproporcionada ofensiva militar en la Franja de GazaEl presidente Luis Arce se había reunido previamente el lunes con embajador de Palestina, oportunidad en la que le hizo conocer el rechazo a lo que ocurre en territorio palestino.

LA POLÍTICA ONLINE: Hutíes: la guerrilla pro iraní de Yemen anuncia ataques con misiles contra IsraelLos Hutíes controlan el norte de Yemen en medio de una guerra civil contra el gobierno provisional sostenido por Arabia Saudita y Estados Unidos. La intervención es leída como una declaración de guerra de Irán.

CRONISTACOM: El precio de la luz para el miércoles 01 de noviembre de 2023: ¿cuáles son las horas más caras y cuáles las máDatos sobre los costos de energía en cada franja del día 01 de noviembre de 2023

CRONISTACOM: El precio de la luz para el jueves 02 de noviembre de 2023: ¿cuáles son las horas más caras y cuáles las más bDatos sobre los costos de energía en cada franja del día 02 de noviembre de 2023

TODONOTICIAS: Los videos de los feroces enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre el ejército israelí y el grupo Hamas en GazaLas fuerzas de Israel avanzan en el norte de la Franja de Gaza y los medios locales informan que hay combates dentro de los túneles del grupo extremista.

PAGINA12: Israel sigue avanzando hacia Gaza y recrudecen los combates con HamasEl Ejército israelí informó que una soldado que estaba cautiva de Hamas fue liberada. El movimiento islamista difundió un video que muestra a tres mujeres rehenes pidiendo a Netanyahu un canje de prisioneros.

