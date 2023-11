Los árbitros de la fecha 12: Echavarría al clásico CASLA - Boca, Yael Falcón Pérez estará en River vs. Huracán

En tanto, Banfield - Colón fue para Pablo Dóvalo. Se trata de dos equipos con riesgo de descenso y es un partido clave., que quedó en el ojo de la tormenta por un polémico gol anulado a Godoy Cruz vs- Tigre, estará en Racing-Central Córdoba.

