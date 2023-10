Los Pumas vs. Inglaterra: a qué hora juegan, dónde ver el partido y formaciones

Después de la derrota 44 a 6 en la semifinal, Los Pumas van a luchar por el bronce contra el seleccionado de Inglaterra, en el partido del tercer puesto del Mundial de Rugby 2023.El rival viene de perder contra Sudáfrica, en un partido que finalizó 15 a 16 a favor de los Springboks. En cambio, la Selección argentina acumula 4 victorias y 2 derrotas, una de ellas fue contra su actual rival (Inglaterra).

Samoa en este Mundial de Rugby 2023.¿Dónde pasan el partido de Los Pumas vs. Inglaterra?El partido podrá verse en los canales de: TV Pública, ESPN y la plataforma de streamig Star+. Los clientes de Flow, Telecentro Play o DGO, pueden mirar la señal si cuentan con una suscripción activa. Los Pumas vs. Inglaterra: formacionesLas formaciones confirmadas de los equipos para el partido por el tercer puesto son:Titulares de Argentina Thomas Gallo.Julián Montoya (C).

