Los organismos de derechos humanos reclaman el acceso de La Retaguardia a un juicio de la ESMA

en los cuales sobrevivientes pudieron identificar a sus captores y torturadores gracias a las transmisiones de La Retaguardia.queremos accesibilidad audiovisual en el contacto con la historia que ustedes mismos están construyendo. Creemos que Democracia es más, no menos”, explicaron.

Lo que omite ese razonamiento es, por un lado, que los reporteros gráficos no pueden entrar con cámaras filmadoras a la sala y, por otro, que la transmisión oficial carece del más elemental criterio periodístico

. La larga historia de logros que incluye no sólo juicios con plenas garantías sino también avances científicos y reparaciones de todo tipo tuvo su último capítulo con el reconocimiento internacional del Museo Sitio, que “implica que hay una Verdad aceptada y reconocida, y es la existencia de centros clandestinos de tortura y exterminio, la existencia de las desapariciones como metodología, el dolor y la muerte con su enorme daño”.

tan cierta como que la gente en general no lo utiliza, no lo siente suyo, y esto es un punto a considerar que advertimos que la defensa si lo tiene claro. “La Retaguardia busca de manera consciente, clara y explícita qué quiere comunicar y a través de qué voces, respetando opiniones de protagonistas” y articulando con medios de todo el país. “Todo lo transmitido queda en su página, con lo cual se constituyó en un importantísimo archivo de fácil acceso para la ciudadanía en general, pero también para uso escolar o de investigación”, destacan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: El MAL MOMENTO que vivieron Los Gladiadores en los Juegos Panamericanos de Santiago de ChileFue mientras la delegación argentina de handball esperaba el paso en un semáforo en rojo en la ciudad chilena de Viña del Mar.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Los 8 escalones: Oriana le ganó a Guillermo y se llevó los $3 millonesOriana ganó $3 millones en “Los 8 escalones” tras un mano a mano muy peleado con Guillermo y no quiso comprar la llave de Germán.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Quiniela de Córdoba hoy: consultá los resultados de los sorteos del martes 31 de octubreLos números ganadores de los sorteos de la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna de la Quiniela de Córdoba. Todo lo que necesitás saber. El significado de los números.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Cuáles son los efectos en la salud de comer hasta tres huevos todos los díasUna investigación científica descubrió que el consumo de diferentes dietas a base de huevo altera los parámetros clínicos metabólicos y hematológicos en hombres y mujeres jóvenes y sanos.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El reclamo de los hinchas de todos los equipos de la Premier LeagueLos fanáticos de los 20 clubes de la liga inglesa le pidieron a la Federación Inglesa que no se jueguen partidos el 24 de diciembre próximo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LANACION: Termina el acuerdo de precios en medio de la bronca de los automovilistas por los combustiblesLas empresas prevén que la situación de faltantes de nafta y gasoil se podría normalizar en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre hoy y mañana, mientras que estiman unos días para abastecer a las estaciones de servicio del interior

Fuente: LANACION | Leer más ⮕