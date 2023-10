Los MOTIVOS de la IRREGULARIDAD de Fluminense antes de la final vs. Boca

El entrenador del equipo carioca advirtió que"cuando estás en dos frentes, todo se torna un poco más difícil", tras la derrota con Atlético Mineiro en el Brasileirao. El DT también aplicó la rotación para cuidar nombres.

Hoy trajimos a los mejores jugadores, los que estaban saludables. John Arias entró en el segundo tiempo.que enfrentó, una cuestión que le genera preocupación a propios y ajenos. Por otra parte, Diniz analizó cómo se dio el partido y recordó que es difícil sacarse la Libertadores de la cabeza.

“En el primer tiempo no pudimos generar situaciones muy claras. El partido se hizo estudiado, más igualado. Recibimos un gol después de una pelota parada y otro por un error de esos que no solemos cometer. headtopics.com

No fuimos dominados, no hicimos un mal partido. Todos trabajamos duro para dar lo mejor posible en el Brasileirao. Pero es imposible no recordar la Libertadoresen la convocatoria fue el experimentado volante con pasado en Inter de Italia, que sufrió una lesión en el duelo contraaún no hubo novedades sobre el parte médico"Fui a recuperar la pelota y sentí una punzada, pero por fe digo que no pasará nada.

Fluminense vs. Boca: el juego de los millones en la final de la Copa LibertadoresEl club brasileño bucea entre deudas y se financia con bancos y sponsors; los socios son fundamentales en la facturación del equipo argentino Leer más ⮕

La ruptura de Juntos llega a los municipios y se rompen los bloques en los ConcejosAlgunos arman bloques para apoyar a Sergio Massa de cara al balotaje. Fuertes críticas a Javier Milei. Leer más ⮕

La violenta amenaza de la barra de Fluminense a los hinchas de BocaLa final de la Copa Libertadores se juega el próximo sábado en el Maracaná de Río de Janeiro. Leer más ⮕

El plan de Boca rumbo a la final de la Libertadores vs FluminenseEste sábado el Xeneize recibe a Estudiantes y luego ya se enfocará decididamente el 4 de noviembre en el Maracaná. Leer más ⮕

El PRONÓSTICO de Agüero para Boca vs. Fluminense, por la final de la Copa Libertadores 2023De cara al duelo del sábado 4 de noviembre en el mítico estadio Maracaná, el Kun analizó al Xeneize y al Flu y dio su predicción. Leer más ⮕

A una semana de la final, Fluminense cuidó jugadores y perdió por el BrasileiraoEl Flu cayó 2-0 en su visita al Atlético Mineiro. El próximo sábado se mide con Boca por la Libertadores. Leer más ⮕