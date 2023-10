Los homenajes a Matthew Perry, el actor de “Friends”, tras su sorpresiva muerte

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado y no pudieron reanimarlo, dijeron fuentes policiales al diario Los Angeles Times.

La policía confirmó que se había abierto una"investigación por la muerte de un hombre de unos 50 años". Perry, cuyo personaje sarcástico y tierno hizo reír a millones, había lidiado con adicciones varias y graves problemas de salud durante años. Pero su sorpresiva muerte fue como un balde de agua fría para quienes lo conocieron.

En Canadá, donde creció Perry, Trudeau calificó la noticia de"impactante":"Nunca olvidaré los juegos a los que solíamos jugar en el patio de la escuela y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que les trajo", publicó Trudeau en X. headtopics.com

Otros de los homenajes que se realizaron desde que se conoció la noticia del fallecimiento del actor fueron por parte del cantante Charlie Puth, quien entonó junto al público la mítica canción del programa “I´ll be there for you” del grupo “The Rembrandts”, y de la artista Adele, quien le dedicó unas palabras en su show en Las Vegas.

Charlie Puth, Melbourne konserinde Matthew Perry’i, Friends’in jenerik müziği I’ll Be There For You ve See You Again şarkılarını seslendirerek andı.Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, el resto del elenco de"Friends", no reaccionaron públicamente de inmediato. headtopics.com

En Nueva York, ante el edificio del número 90 de Bedford Street, donde se supone transcurría la serie, ramos de flores y cartas en homenaje a"Chandler" se amontonaban el domingo."Friends" relató durante diez años la vida de seis neoyorquinos que atraviesan la vida adulta, sus historias amorosas y sus carreras.

