Los Grobo cierra el período con una fuerte recomposición financiera

Si durante los primeros meses del año debió atravesar por ciertas complicaciones financieras y una importante pérdida, el grupo Los Grobo se encuentra cerrando el período actual con una fuerte recomposición de sus cuentas y mejores resultados operativos.

El cambio de escenario se debe más que nada a una mejor performance del negocio de venta de insumos, tanto en cantidades como en márgenes como así también a una mejora en los precios relativos de la comercialización de granos debido a la extensión del Programa de Incremento Exportador lanzado por el Gobierno Nacional. A estos datos, le suma el plan de recomposición patrimonial que viene desarrollando a partir de una decisión del grupo accionista a fines del año pasado que le permite encarar el 2024 con una mejor situación financiera y una importante posición de liquidez, a pesar de la última campaña en la que se sufrió una de las peores sequías de los últimos 30 años, habiéndose mejorado sensiblemente el capital de trabajo respecto del mismo período del año anterio

:

CRONİSTACOM: Las automotrices de camiones en busca de revancha en 2024Las principales automotrices de camiones con presencia en el país arrancaron este año en busca de revancha, tras un 2022 que cerró en rojo. Con anuncios de inversión, aumento de producción y lanzamientos avanzaron con meses de repunte, pero el contexto económico puso varios baches en la ruta de su crecimiento en los últimos tiempos. Ahora, una demanda superior a la oferta, el fin de la sequía que renovará el impulso del agro y la tracción de la minería, energía y construcción son los motores de los planes de los fabricantes e importadores de camiones para sus planes 2024.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

CRONİSTACOM: Litio: La minera Eramet empezará a producir carbonato de litio en Salta a partir de 2024Eramet, la minera francesa que opera el salar Centenario-Ratones junto a la china Tsingshan, anunció que la producción de litio comenzará en el segundo trimestre del año próximo.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

LAVOZCOMAR: Debate acalorado en el recinto por el Presupuesto 2024 y los cambios en las atribuciones a los tribunos provincialesSe dio inicio este miércoles, pasadas las 16.30, el debate en el recinto en el que se espera que cerca de la medianoche los legisladores del bloque de Hacemos por Córdoba y la bancada de la UCR se crucen con dureza por el proyecto de la nueva ley del Tribunal de Cuentas.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »

İPROFESİONAL: Posibilidad de no pago de compromisos de deuda soberanaSi bien el mercado de bonos soberanos no ha estado exento, a pesar de su corta existencia post-reestructuración, de innumerables rumores con respecto al no pago de los compromisos asumidos, nuevamente vuelve a entrar en foco la deuda soberana. Esta vez con comentarios enunciando la posibilidad de que no se paguen los compromisos pactados, con especial atención al vencimiento que ocurre en enero de 2024, a comienzos de la gestión entrante. Aquí se intentará brindar algo de contexto con respecto a la estructura de pagos del Tesoro y cuál podría ser el camino por transitar.

Fuente: iProfesional | Leer más »

CRONİSTACOM: ANSES actualizará los montos de las Asignaciones Familiares del SUAFLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará los montos de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de diciembre 2023. Los montos se mantendrán hasta febrero 2024 y estarán sujetos al nuevo piso de Ganancias.

Fuente: Cronistacom | Leer más »

CLARİNCOM: Balotaje 2023: la posición política de los famososEste domingo 19 de noviembre los argentinos se preparan para una jornada crucial en la que ejercerán su derecho al voto durante el balotaje presidencial y definirán quién estará a cargo del Poder Ejecutivo. Los ciudadanos deberán elegir entre los candidatos ganadores de las elecciones generales Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza.De cara al sufragio fueron varios los famosos que salieron a hablar en sus redes sociales y expresaron su posición política.

Fuente: clarincom | Leer más »