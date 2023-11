Los Gladiadores le ganaron a Cuba y pasaron invictos a semifinales

Ahora solamente le falta un partido a la Argentina para asegurarse el podio, aunque todavía debe esperar a lo que suceda en la otra zona para conocer a su rival.al segundo del Grupo A por un lugar en la gran final: su rival saldrá del perdedor del duelo que protagonizarán, que le ganó el duelo decisivo por el segundo lugar del Grupo B a Uruguay, y al ganador de Brasil y Chile.

