'Los empresarios sienten incertidumbre con Milei'

En las PASO, Garate, quien hoy preside el Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP), había sido el candidato más votado a título personal. Pero en lo que respecta a fuerzas políticas, UxP había terminado 2.500 votos debajo de JxC y mil por detrás de Movimiento Vecinal, el espacio que gobierno el municipio más de un cuarto de siglo.

Garate tuvo un escenario totalmente diferente. Los 8.500 votos obtenidos en las PASO se transformaron en casi 12.900, con un crecimiento superior a las 4 mil adhesiones, lo que significó un aumento superior al 50 por ciento de lo conseguido en las Primarias.

Garate se autodefine como “un tipo de diálogo y consenso”. Por eso considera que no tendrá problemas en liderar una convocatoria que vaya más allá de la filiación política de las personas y apunte, tal cual lo profetiza Massa, un gobierno de unidad.

Respecto al rival de Massa en el balotaje, considera que es un cúmulo de “frases hechas” sin ideas sobre “cómo resolver los problemas”. “El discurso del cambio, de anti casta, después de ultimas alianzas con Macri y Bullrich demuestra que a veces se hace cualquier cosa por buscar un voto, y eso yo no lo comparto”, explica.

“Hablé con Sanchez y me dijo que estaba juntando la plata para aguinaldo, sé que la Municipalidad está con los números justos, pero todo se lo vamos a comunicar a los vecinos apenas asumamos”, detalla el intendente electo. Cuenta que ya tuvo conversaciones con los guardavidas de cara a la temporada, con el área de seguridad para organizar la noche de cara al verano, y también se juntó con los sindicatos de trabajadores municipales.

