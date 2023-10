Los detalles que reveló Macri de la reunión con Milei

“Acá llegó la montonera”, relató Macri que dijo cuando entró Patricia Bullrich a su casa, donde se selló la alianza con el candidato de La Libertad Avanza. Y ella añadió: “Sí, la que tira bombas en los jardines”. Luego, según el exmandatario, hubo un abrazo de dos minutos entre ambos. "No se habló de ningún cargo”, aseguró.

para sellar la alianza entre el candidato de La Libertad Avanza (LLA) y la derrotada Patricia Bullrich.y, en este sentido, ratificó la versión que ayer hizo trascender Federico Pinedo, quien sostuvo que el apoyo de la excandidata fue por motu propio y no por pedido de Macri.Reveló que “Patricia llegó tarde” y que cuando entró a la vivienda él la anunció: “Acá llegó la montonera”. Bullrich añadió “sí, la que tira bombas en los jardines”.

Las cosas van a una velocidad (…) que llevó a Patricia a sentir que a esa decisión la tenía que comunicar”antes de ese encuentro había hablado “seis veces por teléfono” con Milei y que solo en dos oportunidades estuvieron cara a cara. headtopics.com

Javier me dijo: ‘Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca y que he perdido desde que Riquelme es vicepresidente’. “Antonia me dice: ‘Papá, tenés que apoyarlo a Milei’. Y si lo dice Antonia, es palabra sagrada. Además, no tengo dudas que si ella votara, lo votaría a Milei”, concluyó.Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

