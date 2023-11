Los creadores de Friends revelan cuáles fueron sus últimas conversaciones con Matthew Perry

Si bien la causa de su muerte aún está bajo investigación, los co creadores de la ficción, Marta Kauffman y David Crane, revelaron cómo se encontraba el actor en el último tiempo, a deducir por las últimas conversaciones que mantuvieron con él semanas atrás.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Muerte de Matthew Perry: las emotivas palabras de los padres y el silencio de los 'Friends'Todavía es un misterio la causa del fallecimiento de la estrella de la mítica serie, que tenía 54 años.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Los actores de FRIENDS rompieron el silencio tras la muerte de Matthew Perry: el DESGARRADOR comunicadoJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer le dedicaron unas palabras a su colega, con quien compartieron diez temporadas de la exitosa sitcom.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El comunicado de los protagonistas de Friends por la muerte de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer rompieron el silencio tras la trágica muerte de su compañero.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: La desgarradora carta de los actores de Friends tras la muerte de Matthew Perry: 'Absolutamente devastados'Los coprotagonistas de la exitosa serie rompieron el silencio tras el fallecimiento de su amigo y actor, quien interpretó a Chandler Bing durante 10 años.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El elenco de Friends rompió el silencio sobre la repentina muerte de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer rindieron homenaje a su difunto coprotagonista y amigo a través de un comunicado que publicaron en la revista People.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: El elenco de Friends despidió a su amigo Matthew Perry: el triste comunicadoLos miembros principales de la serie firmaron un mensaje en conjunto.Perry fue encontrado sin vida el sábado. Tenía 54 años.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕