Los bancos se preparan con récord de divisas para afrontar eventualidades a partir del martes luego del resultado del balotaje y frente a las definiciones que implicará el programa del candidato triunfante hoy. En total, según el Banco Central las entidades tienen una liquidez de u$s 5084 millones, contra u$s 4476 millones que habían tenido para el 20 de octubre, antes de las elecciones presidenciales, e incluso arriba de los u$s 4827 millones que tuvieron el 11 de agosto, antes de las PASO.

Exportaron a dólar libre y los descubrieron: cuánto les costóCambian el dólar oficial, turista, tarjeta y ahorro: ¿a cuánto se van?Depósitos al viloA contrario de lo sucedido con las elecciones del 22 de octubre pasado, ahora hay tranquilidad en cuanto a hipotéticos retiros de depósitos. En aquella ocasión, llegaron a salir un promedio de u$s 100 millones diarios durante la semana previa a las elecciones. Los bancos vienen importando desde hace meses moneda estadounidense, sobre todo posterior a las PASO y antes de las elecciones generales de octubre, todo para hacer frente a retiro





Cronistacom » / 🏆 8. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los bonos argentinos se desploman: son los de peor desempeño entre los mercados emergentesAnte la confirmación de una segunda vuelta presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa, los inversores se muestran inquietos ante la polarización y los bonos soberanos del país retroceden dos centavos por dólar en una jornada volátil.

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »

Dos de Los Pumas están entre los nominados a los premios del año de World RugbyEste domingo en París se entregarán las distinciones de la temporada a los mejores jugadores y dos argentinos se metieron en la lista de posibles ganadores.

Fuente: TyCSports - 🏆 12. / 22,5 Leer más »

Frenan los dólares para los importadores: hace siete días que no se habilitan los pagosEs la primera vez en 20 años que las autorizaciones se paralizan por tanto tiempo.Desde el Banco Central aseguran que se opera normalmente.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Los seis ejes con los que Massa sedujo a los gobernadores para que apoyen su planMassa reunió a gobernadores de 19 de las 24 provincias que firmaron un documento para respaldar su candidatura camino al balotaje. Consensuó un plan de desarrollo para las provincias con cambios fiscales y en la Coparticipación

Fuente: Cronistacom - 🏆 8. / 50 Leer más »

La ruptura de Juntos llega a los municipios y se rompen los bloques en los ConcejosAlgunos arman bloques para apoyar a Sergio Massa de cara al balotaje. Fuertes críticas a Javier Milei.

Fuente: La Política Online - 🏆 15. / 20,16 Leer más »

¿Son suficientes los bonos para proteger los ingresos de los jubilados?Los permanentes altos niveles de precios en la Argentina ocasionan que el Gobierno tenga que recomponer los haberes previsionales, de manera recurrente, mediante el pago de un monto fijo adicional por única vez o un bono. ¿Resulta suficiente?

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 81,9 Leer más »