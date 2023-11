Los apoderados de los partidos junto a los jueces de la CNE, ayer en el sorteo del debate.

En las reuniones previas hubo también desacuerdos sobre la forma en que tomarán las cámaras a los candidatos, y en este caso la CNE falló a favor de la postura de Milei. Es que. Se resolvió que mientras se exponga en el atril no habrá cámaras cruzadas: cada candidato será tomado únicamente por la cámara que tiene enfrente de sí.

Al igual que en el debate anterior, en los momentos de exposición las cámaras tomarán únicamente al candidato que hable. Pero. Toda una forma de"decir sin decir" que fue muy resaltada en los debates anteriores.

"Con el nuevo formato, desde el punto de vista de la producción se suman desafíos ahora que hay que seguir a los candidatos en sus movimientos", dice a, director de la TV Pública, que tendrá a su cargo la transmisión.

(América). Solo intervendrán para recordar que el tiempo de exposición no supere los dos minutos. Tendrán, sin embargo,los momentos en que los candidatos tengan intercambio entre sí, pudiendo hacerse preguntas o cuestionar las posiciones del otro.

Como sucedió el 1 y 8 de octubre, la producción y realización de este tercer debate presidencial estará a cargo de la, y será televisado en vivo por la Televisión Pública, con la posibilidad de ser retransmitidos por el resto de los canales del país. La TV Pública y RTA son también la unidad ejecutora del debate, con las contrataciones a su cargo.

