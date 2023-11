Locura en un vuelo de hinchas de Boca a Río de Janeiro: ocurrió lo inesperado en medio de los cánticos

La locura de los hinchas parece no tener limites.Leé también: Qué dijo Romario de Boca: su desagradable frase antes de la final de la Copa LibertadoresEn avión, en auto, en micro, en bicicleta o incluso caminando, los hinchas de Boca siguen llegando a Río de todas las formas posibles con la ilusión de que su equipo logre conseguir la tan ansiada séptima Copa Libertadores y en un estadio tan mítico e histórico como lo es el Maracaná.

