Lo que el río hace: la mágica obra de las Marull que se convirtió en un éxito de la avenida Corrientes

Ya en la lejana temporada de 2004, Javier Daulte estrenó en el Teatro Sarmiento, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, el espectáculo Nunca estuviste tan adorable, con la gran María Onetto, Guillermo Arengo, Mirta Busnelli y Luciano Cáceres, entre otros. En perspectiva, quizás haya sido el primero montaje de este tipo en mudarse a la escena comercial.

A partir de ese mojón, fueron muchas las obras alternativas que se pasaron a las grandes marquesinas de la avenida Corrientes. Más cerca en el tiempo, están los casos de Tarascones, de Ciro Zorzoli y de Petróleo, del grupo Piel de Lava. O, en la actualidad, es el caso de El brote, de Emiliano Dionisi, que luego de agotar localidades en el Teatro del Pueblo se presenta en el Maipo.

