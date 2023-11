Lo nuevo en la NBA: arranca “la Copa”, el torneo dentro de la fase regular de la Liga de las Estrellas

El ganador se llevará la primera NBA Cup y un premio económico de 500.000 dólares para cada jugador, con 200.000 dólares para los finalistas, 100.000 por jugar semifinales y 50.000 por caer en cuartos de final.Los 30 equipos fueron divididos por la Liga en seis grupos de cinco participantes, tres por conferencia, según el récord de victorias de la campaña pasada.

Dejó la NBA hace 30 años y su fortuna es de 1.000 millones de dólares: ganar dinero “mientras la gente duerme”Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic En los cuartos de final seguirán divididos por conferencia: el mejor equipo recibirá al peor clasificado de los cuatro, el, y el segundo mejor al tercero. Los dos ganadores viajarán a Las Vegas donde se jugarán las semifinales y la final del torneo.Todos los partidos menos la final cuentan para la temporada regular, por lo que solo habrá un encuentro extra en el calendario para los dos finalistas mientras el resto de equipos se quedan en los habituales 82 partidos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: La NEGATIVA racha de San Lorenzo que explica su presente en la Copa de la LigaEl empate 0-0 ante Sarmiento fue el quinto encuentro del Ciclón, de los siete recientes que disputó en el certamen local, sin convertir goles.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

CLARINCOM: Lanús vs Belgrano, por la Copa de la Liga Profesional: minuto a minuto, en directoEl Pirata busca un triunfo para mantener el liderato de la Zona B del torneo local.Desde las 19, por ESPN Premium.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El líder Belgrano visita al Lanús de Zielinski por la Copa de la Liga ProfesionalEl equipo de Farré juega en el estadio del Granate por la fecha 11. Televisa ESPN Premium.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El líder Belgrano visita al Lanús de Zielinski por la Copa de la Liga ProfesionalEl equipo de Farré juega en el estadio del Granate por la fecha 11. Televisa ESPN Premium.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: Sarmiento vs San Lorenzo, por la Copa de la Liga Profesional: minuto a minuto, en directoEl Verde y el Ciclón buscan volver a la victoria para acomodarse en la Zona B del certamen local.Desde las 19, por TNT Sports.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Huracán vs. Barracas Central, por la Copa de la Liga Profesional: minuto a minuto, en directoEl Globo aspira a tomar distancia de la zona de descenso contra a un Guapo que viene de dos caídas consecutivas.Desde las 21.00, por ESPN y TV Pública.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕