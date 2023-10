Lo denunciaron como desaparecido, lo hallaron descuartizado y detuvieron a la familia

Los restos óseos fueron encontrados en la casa de la familia de Vera, en la calle Bolívar al 1000 de Presidente Derqui / Foto: Street View.

Los restos calcinados de un hombre que se encontraba desaparecido desde agosto pasado, según la denuncia de su familia, fueron hallados este viernes en el fondo de su casa del partido bonaerense de Pilar y por el crimen detuvieron a la esposa y a dos hijos de la víctima, informaron fuentes judiciales y policiales.

Una de las claves de los detectives de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Pilar para esclarecer el hecho fue elquien hacía las extracciones de efectivo era uno de sus hijos.quien, según uno de sus sobrinos, se peleó con su esposa y luego se retiró de la vivienda, tras lo cual no volvieron a comunicarse con él. headtopics.com

Según uno de sus sobrinos, se peleó con su esposa y luego se retiró de la vivienda, tras lo cual no volvieron a comunicarse con él, se encomendó la investigación a la Sub DDI Pilar, quienes luego de recabar distintos testimonios de familiares de Vera determinaron que el hombre se había llevado consigo una tarjeta de débito con la cual cobraba su pensión.

Como consecuencia del hallazgo, se dio intervención al fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Pilar, quien dispuso la aprehensión de Mónica Mariela Quispe (43), esposa de la víctima, y de Alex Exequiel (21) y Jonathan Ariel Vera (25)En ese sentido, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que, en el marco de una pelea, el hombre fue acuchillado por sus familiares, quienes luego descuartizaron el cadáver y fueron quemando los restos de a poco, añadieron los informantes. headtopics.com

