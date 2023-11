Llega el Gran Día, la jornada solidaria de McDonald´s

La venta anticipada comenzó el 25/10 y estará abierta hasta el 09/11 a las 00 hs. Quienes quieran colaborar deberán descargar la app en este link:Este año, Fundación Sí utilizará lo recaudado para construir una nueva residencia universitaria.

La familia Ospina de San Juan es una de las que se suma al Gran Día de este año; llegó a la Casa Ronald en Buenos Aires con su hijo Eliam de 6 años, quien tiene un tumor en el hígado y se encuentra en tratamiento. En la casa de Córdoba se encuentra la familia Musso, que llegó en febrero de este año con Martina, quien sufre de leucemia y se encuentra transitando sus últimas etapas de la quimioterapia.

Fundación Sí también sigue trabajando para que cada vez más chicos puedan concretar sus estudios. Los jóvenes que hoy reciben la ayuda de la fundación también son parte del Gran Día. Este año, uno de sus protagonistas es Dayman Gonzalez, quien ingresó a la casa de Córdoba en 2017 con el sueño de estudiar Ingeniería Mecánica y hoy trabaja y realiza su tesis para recibirse.

Y como novedad, este año McDonald’s desarrolló una serie de actividades lúdicas y abiertas al público en diversos locales para fomentar la participación y colaboración de todos para que el Gran Día sea de todos.

Las compras podrán hacerse desde el 26 de octubre hasta el 10 de noviembre a través de la app, y el mismo 10 en todos los locales de todo el país.

