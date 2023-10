Lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub-17 de Indonesia

nombra a cada uno de los 21 jugadores que participarán de la Copa del Mundo de la categoría entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de 2023.Argentina debutará en el Mundial de Indonesia el 11 de noviembre contra Senegal (campeón de África) y luego completará la fase de grupos ante Japón (campeón de Asia), el 14, y Polonia, el 17 del mismo mes.

El seleccionado conducido por Diego Placente se clasificó al torneo mundialista como tercero del Sudamericano luego de una gran primera fase con Echeverri como principal figura. El sistema clasificatorio inicial tendrá seis grupos, de los cuales clasificarán el primero y el segundo de forma directa, al igual que los mejores cuatro terceros. A partir de ahí se jugarán octavos de final, cuartos, semifinales, partido por el tercer puesto y final.

Los máximos ganadores de la categoría son Nigeria -no se clasificó- con cinco títulos; Brasil, con cuatro; Ghana -no clasificó- y México, con dos. Francia, Arabia Saudita -no clasificó-, Inglaterra, Suiza -no clasificó- y la extinta Unión Soviética, con uno.

