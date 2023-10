Lisandro Aristimuño: Hice un grandes éxitos de mis texturas

El músico, compositor y productor Lisandro Aristimuño, un personal, prolífico y referencial artista de la escena independiente, está publicando su octavo álbum de estudio, “El rostro de los acantilados”, al que por su diverso carácter sonoro define como “un ‘grandes éxitos’" de sus"texturas”.

“Yo creo que este disco resume mucho de lo que vengo haciendo en mis diferentes discos y reúne esas sonoridades y esas tímbricas que usé en otros momentos de mi música”Y puesto a detallar los posibles extremos de esas experiencias musicales aplicadas a su cancionero, el artista nacido hace 45 años en Viedma cita “lo electrónico de ‘Criptograma’ (2020)” y “lo folclórico y acústico de ‘Las crónicas del viento’ (2009)”.

“Sería como que encontré y dije ‘puedo usar la parrilla pero también puedo hacer sushi’ y puse todo en un disco, que es algo a lo que antes no me atrevía y que ahora remite a la verdad y a la madurez que tengo como músico productor”, apunta el instrumentista y cantante. headtopics.com

Convencido del paso efectuado para dar cuerpo a “El rostro de los acantilados”, Aristimuño se pregunta y desafía: “¿Por qué no puedo presentar algo que me identifica en muchos lugares? Y la respuesta que encontré es que no me parece que un disco tenga que condensar un concepto, solo uno”.

El álbum, cuya imagen principal remite al paisaje costero de la provincia de Río Negro, consta de 13 piezas en las que suma participaciones de David Lebón en"Por encima del fuego", de Pedro Aznar en “Devolver tu amor” y del británico Jono McCleery en"No ves tal vez", canción esta última que además cuenta con una versión remix realizada con el productor Evlay. headtopics.com

